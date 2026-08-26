Россияне увидят максимальное сближение Луны и Венеры в сентябре

Максимальное сближение Венеры и Луны смогут увидеть жители России 14 сентября. Светила будут находиться на расстоянии нескольких угловых минут, сообщил ТАСС со ссылкой на научного сотрудника Государственного музея истории космонавтики имени Циолковского Александра Алексеева.

По словам астронома, максимальное сближение настанет между 13:00 и 14:00 14 сентября.

«Лучше всего это явление наблюдать с помощью любительского телескопа или бинокля», — рассказал Алексеев.

Как отметил ученый, сентябрь — один из лучших месяцев в году, чтобы наблюдать за звездами и планетами. Россияне смогут увидеть на небе созвездия Лебедя, Лиры и Орла на юго-западе. Пегас, Андромеда и Персей будут заметны на юго-востоке, Кассиопея и Цефей — чуть выше.

Недавно лектор Московского планетария Ярослав Турилов рассказал о том, что жители Москвы и Санкт-Петербурга смогут увидеть лишь частичное лунное затмение 28 августа.