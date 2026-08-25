Астроном Турилов отметил, что 28 августа москвичей ждет лишь частичное лунное затмение

Начнется затмение в 04:23 по московскому времени с легкого затемнения. В 07:13 тень Земли покроет лунный диск на 96%. Однако москвичи не увидят максимальную фазу: в 05:27 Луна скроется за горизонтом. В Санкт-Петербурге это произойдет в 05:47.

Чем западнее регион России, тем лучше условия видимости. Жителям Калининградской области повезет больше: они смогут увидеть начальные частные фазы затмения. По словам Турилова, полный цикл явления будет лучше всего виден в Северной и Южной Америке.

Астроном также напомнил, что во время затмения Луна может иметь красноватый оттенок из-за длинноволновых красных солнечных лучей. Но в наших широтах этот эффект будет незаметен, так как спутник будет близко к линии горизонта.