Россияне столкнулись с блокировками при снятии крупной суммы в банкомате

Российские банки начали перепроверять у клиентов снятие через банкомат крупной суммы наличных. Об этом сообщило РИА «Новости» .

При попытке снять крупную сумму с карты операция блокируется. Затем клиенту банка поступает звонок оператора с просьбой подтвердить действие.

После подтверждения банк сообщает, что операцию можно повторить через пять минут. При повторном запросе наличных клиент получает требуемую сумму.

Также клиенты банков пожаловались на блокировки после переводов между счетами. В ряде случаев кредитные организации блокируют как карту в целом, так и отдельные транзакции. Доступ не открывается сразу даже в случае подтверждения перевода. Банки тщательно проверяют список признаков мошенничества.

Банки выбрали политику чрезмерной осторожности, боясь крупных штрафов от Росфинмониторинга и Центробанка за неполный контроль.