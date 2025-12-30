Россияне столкнулись с блокировками карт после переводов между своими счетами

Клиенты российских банков пожаловались на блокировки после переводов между своими счетами. В ряде случаев банки блокируют только отдельные транзакции, но иногда и карту в целом, сообщила газета «Известия» .

«Жалобы клиентов на блокировки карт после переводов самому себе сейчас не редкость. Рынок захлестнула волна мошенничества, и регулятор требует от банков действовать на опережение», — рассказал журналистам директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

Даже после подтверждения перевода часто доступ не открывают сразу. Банки тщательно проверяют большой список признаков мошенничества.

В материале отметили, что банки специально выбрали политику чрезмерной осторожности, боясь крупных штрафов и даже отзыва лицензий от ЦБ и Росфинмониторинга за неполный контроль. В итоге риск потерять клиента из-за неудобств оказался менее серьезным, чем возможные санкции от регулятора.

Ранее стало известно, что мошенники использовали 10 разных счетов в банках в схеме Долиной. В назначении платежей указывали, что это оплата услуг.