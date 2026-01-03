Россияне столкнулись с блокировками при крупных покупках на маркетплейсах
У россиян проверяют операции при крупных покупках на маркетплейсах
Российские банки начали перепроверять у клиентов крупные покупки на маркетплейсах и блокировать некоторые операции. Об этом сообщило РИА «Новости».
При попытке оплатить крупный заказ банк блокирует операцию и присылает уведомление, что «операцию отклонили во избежание мошенничества».
Чтобы снять это ограничение, нужно дождаться звонка или позвонить в банк самостоятельно.
Голосовой помощник по телефону уточняет у клиента, не является ли запланированная операция мошеннической, после чего блокировку отменяют.
Также банк присылает предложение изучить подробнее уловки мошенников и узнать, как именно от них защититься.
Ранее клиенты банков сообщали о блокировках после переводов между счетами. В некоторых случаях кредитные организации блокируют как отдельные транзакции, так и карту в целом.