Россияне стали ждать общественный транспорт рекордно долго

Среднее время ожидания общественного транспорта в России обновило максимум за девять лет. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на аналитику Росстата.

По итогам 2024 года, россиянам приходилось ждать автобусы и трамваи 15 минут 48 секунд. Это почти на четыре минуты дольше, чем в предыдущие годы.

Речь идет о времени ожидания в обе стороны — и на дорогу туда, и на путь обратно. До прошлого года этот показатель стабильно держался на уровне 12 минут, то есть общественный транспорт стал ездить ощутимо реже.

Но и сами граждане России, судя по статистике, постепенно начинают не так часто пользоваться трамваями и автобусами, как и другими видами общественного транспорта. Средний ежемесячный показатель по стране составляет всего 17 поездок, пару лет назад россияне совершали почти 18 поездок в месяц.

При этом время в пути также увеличилось. По данным опросов, в среднем на дорогу уходит 42 минуты 42 секунды — на две минуты больше, чем в 2022 году.

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