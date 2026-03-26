Правила оплаты услуг ЖКХ изменятся с 1 апреля. Что важно знать, чтобы не переплатить

Платежи за услуги ЖКХ и заключение сделок по покупке жилья изменятся в России с 1 апреля. Нововведения затронут владельцев недвижимости со счетчиками учета потребленных ресурсов и тех, кто собирается строить собственный дом. Как это скажется на привычных расчетах, узнал 360.ru.

Новые платежки и даты оплаты

Формально новые правила начали действовать еще в марте, но большая часть россиян заметит изменения только в апреле, когда получат платежки с новым оформлением. Документ станет более детализированным с включением отдельных начислений по всем видам услуг, если их оказывают разные организации, а также строчками, в которых владельцы узнают, какая часть платежа уходит на обслуживание и содержание общего имущества.

Главное изменение, которое коснется всех владельцев квартир, — необходимость оплаты коммунальных услуг до 15 числа следующего месяца. Если этого не сделать, то начнут копиться пени.

Информация о задолженности появится в новом платежном документе. Эта мера должна подтолкнуть владельца недвижимости погасить недостающую сумму. Со злостными должниками по коммуналке теперь станут работать по-другому. Сначала их уведомят о неуплате, если сумма очень большая, то предложат погасить ее в рассрочку и только после этого примут меры с отключением и обращением в суд.

За счетчиками усилят контроль

Еще одно важное нововведение касается контроля за показаниями счетчиков. Если раньше каждая управляющая компания устанавливала свои даты, то с 1 апреля передавать данные будет необходимо с 20 по 25 число каждого месяца.

Для пропустивших этот период начисление проведут по среднемесячному показателю за полгода. Эта сумма меньше, чем была до этого, когда расчет проводили по нормативу, который значительно выше оплаты реального потребления.

Кроме того, под эту норму могут попасть те, чьи данные резко отклоняются от прошлых показателей. Если, например, в январе владелец квартиры потратил пять литров холодной воды, а в феврале этот показатель упал до нуля, то система посчитает их нетипичными и начислит оплату по нормативам выше фактического расхода.

В квитанции изменения начислений сразу станут видны. Это даст владельцам квартир, которые ничего не нарушали, потребовать перерасчета. Правило распространяется на водоснабжение, электроэнергию и отопление. Коммунальщики уже рекомендовали россиянам проверить исправность и актуальность приборов учета до вступления изменений в силу, чтобы не попасть на повышенные тарифы. Этот риск минимальный для владельцев «умных счетчиков», которые самостоятельно передают показания.

Переход на безнал

В новых платежках укажут все доступные каналы безналичной оплаты, начиная от банков и госуслуг, заканчивая мобильными приложениями управляющих компаний. Это удобный способ оплаты, который также позволяет хранить квитанции в электронном виде и поднимать их, если есть вопросы по начислениям.

Перед переходом на электронные платежи важно проверить правильность лицевого счета, куда пойдет перевод денег, совпадает ли адрес и собственник, а также не произошло ли двойное начисление — некоторые владельцы недвижимости сталкивались с такими случаями из-за сбоя.

Контроль по сделкам с недвижимостью снизили

Начиная с 1 апреля в силу вступит распоряжение Росфинмониторинга о пороговых суммах в сделках с недвижимостью. Если раньше под обязательный контроль ведомства попадали любые покупки или продажи недвижимости от пяти миллионов рублей и выше, то теперь минимальный лимит для сделок, проходящих через банк, подняли до 75 миллионов рублей.

На агентства по продаже недвижимости или частных риелторов эта мера пока не распространилась. Для них оставили прежний лимит в пять миллионов, о котором они обязаны уведомлять Росфинмониторинг. Это решение снизило бюрократическую нагрузку для россиян, покупающих обычные квартиры в ипотеку или банковский аккредитив. Контроль за сделками с элитным жильем или сложными контрактами, в которых участвуют агенты или риэлторы, пока остался.