Россияне стали скупать товары для летних развлечений

Россияне стали начали активно скупать товары для летних развлечений, вырос спрос на оборудование для водных лыж и серфинга, летнюю одежду, роликовые коньки и инвентарь для большого тенниса. Об этом РИА «Новости» сообщили в «Яндекс Маркете».

Также увеличился интерес к подъюбникам и юбкам, джинсам. Аналитики компании считают, что тренд связан с резким потеплением и прогнозом на жаркую весну. Если в прошлом году пик спроса пришелся на середину апреля, то в 2026-м он сместился на первую неделю марта.

Также россияне начали активнее интересоваться повседневными и базовыми вещами. Наибольший прирост произошел в сегментах брюк, рубашек, блузок, носков, белья, топов и футболок.

В вопросах выбора спортинвентаря и летних вещей пользователи платформы часто обращались к ИИ-агенту, задали свыше 2 тысяч запросов. Чаще всего с ним консультировались в подборе велосипедов, солнечных очков, шорт, купальников и футболок.

