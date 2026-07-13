Россияне стали реже ходить в кафе и рестораны. По итогам первого полугодия 2026 года трафик в заведениях общепита снизился на 6-10% по сравнению с прошлым годом, сообщил «Коммерсант» .

В пекарнях число чеков сократилось на 10%, в кафе — на 9%, в фастфуде — на 7%, в кофейнях — на 6%. В Москве падение составило 8%. При этом выручка рестораторов выросла на 18% за счет повышения цен. В фастфуде средний чек увеличился на 18% — до 530 рублей, в пекарнях — на 10% (259 рублей), в кафе — на 5% (845 рублей).

Основная причина — потребители сокращают необязательные расходы и все чаще выбирают готовую еду в супермаркетах. Торговые сети активно наращивают ассортимент, составляя серьезную конкуренцию общепиту.

Рестораторы оптимизируют меню, усиливают доставку и договариваются о скидках на аренду. Число новых юрлиц в сегменте выросло на 15%, но это не отражает реального запуска точек: компании дробят бизнес для снижения налогов.

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