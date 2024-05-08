Россияне стали больше тратить на вредные привычки | 360°

Общество 08 мая 2024, 15:45 Россияне стали больше тратить на вредные привычки Половина россиян стала тратить больше денег на вредные привычки в 2024 году РИА «Новости»

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В 2024 году россияне стали чаще тратиться на вредные привычки. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на аналитиков группы «Ренессанс Страхования» и исследовательского центра «Зарплаты.ру».

Большая часть участников опроса (90%) признали наличие у себя вредных привычек. Среди них 46% указали на отсутствие утренней зарядки или регулярных физических упражнений. Еще 40% отметили, что их образ жизни является сидячим из-за работы в офисе.

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При этом 43% участников употребляют чрезмерное количество сладостей, а 39% проводят слишком много времени за компьютером и в социальных сетях.

Четверть респондентов часто ест фастфуд, 23% курят, а 21% читает негативные новости. При этом 16% опрошенных злоупотребляют алкоголем, 9% часто пьют энергетические напитки, а 3% придерживаются строгих диет.

По данным на 2024 год, только один из семи опрошенных сократил расходы на вредные привычки. У трети расходы остались на прежнем уровне, тогда как у половины респондентов они выросли.

Треть работающих граждан тратит 5-15 тысяч рублей в месяц на сигареты, алкоголь, фастфуд и другие вредные продукты. Большинство (57%) тратит до пяти тысяч рублей, а 6% расходует более значительные суммы. Основной причиной такого поведения респонденты назвали стресс.

Экономист Светлана Павельчук рассказала, как избежать импульсивных трат. Самый надежный способ — планирование бюджета.