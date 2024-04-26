Экономист Павельчук: планирование бюджета поможет избежать импульсивных трат | 360°

Общество 26 апреля 2024, 13:35 Экономист Павельчук: планирование бюджета поможет избежать импульсивных трат

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Экономист Светлана Павельчук рассказала, как избежать импульсивных трат. Самый надежный способ — планирование бюджета, отметила эксперт в беседе с «ФедералПресс».

Она посоветовала составлять месячную схему расходов при получении любой прибыли. Список должен содержать распределение финансов на еду, коммунальные услуги, проезд, мобильную связь и непредвиденные моменты.

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Кроме того, необходимо фиксировать каждую покупку в специальной записной книжке. Такой метод поможет стать более дисциплинированным, пояснила эксперт.