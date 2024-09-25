Россияне сочли квадробинг опасным для детской психики

Каждый второй россиянин считает, что квадробинг опасен для психики ребенка

Новое популярное увлечение — квадробинг — знакомо почти каждому второму россиянину. Столько же жителей страны полагают, что оно опасно для психики ребенка. Такие данные привело социологическое агентство «Вебер», результаты исследования оказались в распоряжении 360.ru.

О квадробинге знают или что-то слышали 42% опрошенных. Преимущественно это занятие знакомо людям в возрасте от 18 до 44 лет и жителям городов-миллионников.

Негативно относятся к квадробингу 59% респондентов. При этом 65% упомянули об отрицательном отношении ко взрослым, которые имеют такое увлечение, а 48% — к детям.

Опасным для психики ребенка сочли 49% участников исследования. Еще 34% не согласились с мнением о том, что детям, занимающимся таким хобби, нужен психолог. Обратной позиции придерживаются 39%.

Около половины респондентов — 47% — сочли квадробинг бегством от реальности.

Хоббихорсинг знаком всего трети россиян. Чаще с ним сталкивались мужчины, молодежь от 18 до 34 лет, жители городов-миллионников и родители несовершеннолетних детей.

Нейтрально к идее хоббихорсинга относятся 37%, отрицательно — 36%. По отношению к детям, которые имеют такое увлечение, респонденты преимущественно не испытывают никаких эмоций. Однако ко взрослым, которые предпочитают это занятие, 48% относятся негативно.

Не разрешили бы своим детям заниматься квадробингом или хоббихорсингом 60% россиян. Абсолютное большинство респондентов выступили против того, чтобы хоббихорсинг и квадробинг признали официальными видами спорта — 69% и 71% соответственно.

Общероссийский онлайн-опрос агентство провело 11-12 сентября методом River Sampling в Сети. Социологи опросили 1200 человек. Выборка репрезентативна населению России.