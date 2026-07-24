Россияне смогут увидеть солнечное затмение 12 августа
Жители севера и северо-запада России смогут 12 августа наблюдать за солнечным затмением. Об этом со ссылкой на Московский планетарий сообщил ТАСС.
Частные фазы также можно будет при хорошей погоде увидеть на территории Европы, Африки и Северной Америки, а также в акваториях Тихого, Атлантического и Северного Ледовитого океанов.
Астрономическое явление продлится с 18:34 до 22:58 по московском времени. Максимальная фаза составит 1,019, она ожидается в 20:46 и продлится две минуты 18 секунд. Ее будет видно вблизи острова Исландия.
В Москве затмение будет начнется на закате, но Солнце закроет максимум на 1%.
Ранее астрофизик Сергей Чумаков сообщил, что 12 августа также можно понаблюдать за метеорным потоком Персеиды. Чтобы увидеть «падающие звезды», не обязательно использовать телескоп — достаточно терпения и внимательного осмотра северо-восточной стороны ночного неба.