Россияне смогут увидеть солнечное затмение 12 августа

Жители севера и северо-запада России смогут 12 августа наблюдать за солнечным затмением. Об этом со ссылкой на Московский планетарий сообщил ТАСС .

Частные фазы также можно будет при хорошей погоде увидеть на территории Европы, Африки и Северной Америки, а также в акваториях Тихого, Атлантического и Северного Ледовитого океанов.

Астрономическое явление продлится с 18:34 до 22:58 по московском времени. Максимальная фаза составит 1,019, она ожидается в 20:46 и продлится две минуты 18 секунд. Ее будет видно вблизи острова Исландия.

В Москве затмение будет начнется на закате, но Солнце закроет максимум на 1%.

Ранее астрофизик Сергей Чумаков сообщил, что 12 августа также можно понаблюдать за метеорным потоком Персеиды. Чтобы увидеть «падающие звезды», не обязательно использовать телескоп — достаточно терпения и внимательного осмотра северо-восточной стороны ночного неба.