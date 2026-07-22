Астрофизик Чумаков отметил, что за звездопадом Персеиды можно наблюдать без телескопа
Почетный доктор наук, астрофизик Сергей Чумаков, поделился советами по наблюдению за метеорным потоком Персеиды, который будет виден 12 августа. Он подчеркнул, что для этого не нужен телескоп, достаточно терпения и внимательного осмотра северо-восточной стороны ночного неба, написали «Известия».
Чумаков отметил, что в зависимости от условий можно увидеть несколько ярких падающих звезд за полчаса. Некоторые из них могут вспыхнуть даже не в самом созвездии Персея, поэтому важно осматривать всю северо-восточную сторону неба.
Участник Клуба астрономов-любителей им. Ф. Ю. Зигеля Евгений Вереин добавил, что для лучшего наблюдения стоит выбрать место подальше от городской засветки. Он посоветовал выезжать за город — на дачный участок, берег реки или просто в поле, чтобы увеличить шансы увидеть метеоры.
Вереин также объяснил, как отличить метеоры от других объектов на небе. Самолеты перемещаются медленно и мигают бортовыми огнями, спутники движутся прямолинейно и без вариаций блеска. А полет метеора всегда стремителен: за доли секунды он пересекает целые созвездия, оставляя за собой яркую вспышку.
Подробнее об астрономических явлениях 12 августа читайте в материале «Известий»: «Затмение, парад планет и звездопад: уникальное космическое шоу 12 августа, которое стоит увидеть».