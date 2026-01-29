Россияне смогут устанавливать самозапрет на азартные игры с сентября этого года

Россиянам с 1 сентября 2026 года позволят оформлять самозапрет на доступ к азартным играм, мера будет добровольной и удобной возможностью для самозащиты от лудомании. Об этом заявил зампред комитета ГД по спорту и один из авторов инициативы Амир Хамитов в беседе с ТАСС .

«С 1 сентября в России вступает в силу закон о самозапрете на участие в азартных играх. Это важный социальный шаг. Государство впервые дает гражданам простой и законный инструмент защиты от игровой зависимости», — сказал он.

Заявление о самоограничении можно будет подать через портал «Госуслуги». В нем необходимо указать срок действия — не менее одного года, до его окончания отменить запрет будет нельзя. Букмекеры, тотализаторы и другие операторы азартных игр будут обязаны блокировать прием ставок, выдачу фишек, заключение рискованных пари и денежные переводы от лиц с самозапретом, а также исключить их из рекламных рассылок.

Организаторы азартных игр должны будут публиковать на своих сайтах сведения о процедуре оформления самозапрета. Также закон обяжет их разработать и ввести правила ответственной игры, где будет подробно описан механизм самоисключения из азартных развлечений.

В декабре 2025 года стало известно, что более 20 миллионов россиян установили самозапрет на кредиты. Процедура стала одним из самых популярных способов защиты от мошенников.