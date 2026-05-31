Минобрнауки упразднило подачу заявления в аспирантуру через сайты вузов
Министерство науки и высшего образования изменило порядок приема на обучение по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре. Согласно изменениям, которые опубликовали на портале правовой информации, подать заявление на поступление теперь можно будет только через «Госуслуги».
Исключение сделали для межгосударственных вузов, работающих совместно с иностранными государствами — они смогут использовать собственные электронные системы. После подачи заявления абитуриенту присвоят уникальный код. Менять данные, конкурсные группы, приоритеты зачисления или загружать документы можно будет не чаще одного раза в два часа.
В перечень индивидуальных достижений включили портфолио с подтверждением научных и научно-технических достижений. Порядок его формирования каждый вуз определит самостоятельно.
Ранее министр образования и науки Валерий Фальков призвал переосмыслить представление о высшем образовании с учетом современных вызовов.