Минобрнауки упразднило подачу заявления в аспирантуру через сайты вузов

Министерство науки и высшего образования изменило порядок приема на обучение по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре. Согласно изменениям, которые опубликовали на портале правовой информации , подать заявление на поступление теперь можно будет только через «Госуслуги».

Исключение сделали для межгосударственных вузов, работающих совместно с иностранными государствами — они смогут использовать собственные электронные системы. После подачи заявления абитуриенту присвоят уникальный код. Менять данные, конкурсные группы, приоритеты зачисления или загружать документы можно будет не чаще одного раза в два часа.

В перечень индивидуальных достижений включили портфолио с подтверждением научных и научно-технических достижений. Порядок его формирования каждый вуз определит самостоятельно.

Ранее министр образования и науки Валерий Фальков призвал переосмыслить представление о высшем образовании с учетом современных вызовов.