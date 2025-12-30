Россияне смогут получать лекарства по почте в 2026 году

Мурашко: россиянам начнут доставлять лекарства через «Почту России» в 2026 году

Россияне смогут получать лекарственные препараты через «Почту России» уже в 2026 году. Такое заявление сделал министр здравоохранения страны Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия 1».

«Использование „Почты России“ здесь тоже понятное движение. Уже сегодня она имеет право реализовать медицинские изделия. По лекарственным препаратам: сейчас этот документ в разработке, и я думаю, что мы в 2026 году запустим этот процесс», — пояснил глава Минздрава.

Он добавил, что речь идет о препаратах, не требующих особого температурного режима хранения.

Мурашко отметил, что по стране уже почти 40 тысяч фельдшерско-акушерских пунктов реализуют лекарственные препараты. Министр также подчеркнул, что в случае с передвижными аптечными пунктами очень важно сохранить качество лекарств.

Ранее Мурашко рассказал, что иностранцы стали чаще приезжать в Россию, желая получить медицинскую помощь. Наиболее востребованы услуги по лечению глазных и онкологических заболеваний.