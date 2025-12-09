Глава Минздрава Мурашко заявил о повышении интереса иностранцев к медицинскому обслуживанию в России

Иностранцы все чаще приезжают в Россию для диагностики и лечения тяжелых заболеваний. Такое заявление сделал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По словам главы ведомства, в России используются различные высокотехнологичные методы лечения, которые доступны не во многих странах. Наиболее востребованными услугами среди иностранных пациентов являются лечение глазных и онкологических заболеваний.

«Лидером является офтальмология. Пациенты из стран Азии и Ближнего Востока активно едут за хирургической помощью в наших стационарах», — отметил министр.

Как пояснил Мурашко, такие условия вызвали необходимость перевода Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина на ежедневный режим работы.