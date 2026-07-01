Россияне смогут подписывать исходящие вызовы

Абоненты «МегаФона» теперь могут подписывать исходящие звонки — раньше такая возможность была доступна только юридическим лицам.

Аналитики оператора пришли к выводу, что в трех из четырех случаев звонок с номера, не записанного в телефонной книжке, остается без ответа. В то же время ВЦИОМ пришел к выводу, что 92% россиян положительно воспринимают маркировку входящих вызовов от организаций.

По словам коммерческого директора оператора Дмитрия Рудских, услуга «Подпись номера» возвращает звонку легитимность: «Собеседник сразу видит, кто звонит, и воспринимает вызов как уместный, а не как потенциальную угрозу».

Особенно ценно это будет для тех, кто строит профессиональные коммуникации на основе личного номера, и тех, кто недавно его сменил.

Подключить услугу можно в личном кабинете или мобильном приложении, стоит она три рубля в день вне зависимости от количества вызовов. Подпись будет отображаться на большинстве смартфонов с поддержкой технологии VoLTE. Пока услуга работает только внутри сети, но в ближайшее время ее масштабируют на других операторов.