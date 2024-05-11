Россияне смогут докупить до 15 лет стажа для пенсии | 360°

Общество 11 мая 2024, 01:41 Россияне смогут докупить до 15 лет стажа для пенсии Депутат Чаплин: россияне могут докупить до 15 лет стажа для страховой пенсии РИА «Новости»

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Самозанятые россияне могут докупить до 15 лет стажа, а остальные категории граждане — до 7,5 года. Об этом «Российской газете» рассказал член думского комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

«В 2024 году минимальный годовой взнос составит 50 798 рублей. За такую сумму будет начислен один год стажа и пенсионные коэффициенты, что приближает к назначению страховой пенсии», — отметил парламентарий.

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Граждане смогут сами определить сумму добровольных страховых взносов, главное — соблюдение минимальных и максимальных значений. Этим правом могут воспользоваться те, кому не хватает обязательного стажа для назначения страховой пенсии. Они просто заключают договор с Социальным фондом России.

Важно помнить, что даже при оплате больше минимального взноса период стажа не будет больше одного года. Единственное, что повысятся пенсионные коэффициенты, объяснил депутат.

Чаплин также посоветовал перед принятием решения о размере будущих выплат обратиться за консультацией к специалистам, чтобы выбрать наиболее выгодный для себя вариант.

Ранее россиянам объяснили, как накопить на вторую пенсию.