Россиянам рассказали, как накопить на вторую пенсию | 360°

Деньги 08 мая 2024, 02:57 Россиянам рассказали, как накопить на вторую пенсию Эксперт «Моифинансы.рф» Дайнеко: вторую пенсию можно получить при договоре с НПФ Freepik

Читать 360 в

Для получения дополнительной пенсии нужно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ). Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказала эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.

«НПФ инвестирует деньги граждан и накапливает полученный доход. Чтобы выбрать правильный фонд, следует проверить наличие у него лицензии на сайте Центробанка», — отметила она.

Реклама

После заключения договора с НПФ деньги будут застрахованы в системе страхования вкладов вместе с процентами на сумму до 2,8 миллиона рублей. В случает банкротства фонда, деньги выплатит АСВ.

Эксперт сообщила, что также можно воспользоваться новой программой долгосрочных сбережений, главный плюс которой — это софинансирование накоплений со стороны государства. Здесь налоговый вычет в случае подключения будет выше.

Дайнеко добавила, что раз в пять лет россияне могут переводить деньги из одного фонда в другой без потери процентов. Также она посоветовала оценивать доходность в долгосрочной перспективе.

С 1 мая пенсию повысят некоторым категориям работников угольной промышленности и пенсионерам, кому исполнилось 80 лет.