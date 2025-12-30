Россияне скупили почти весь кумыс в преддверии года Лошади

Потребление кумыса в России выросло почти вдвое по сравнению с 2023 годом, к Новому году россияне скупили почти все запасы. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

За год продали более 1,3 миллиона литров напитка из лошадиного молока. Лидером по его потреблению традиционно остается Башкирия, на втором месте Якутия, на третьем — Ямало-Ненецкий автономный округ.

Канал связывает это с тем, что следующий год — год Огненной Лошади.

Ранее 360.ru узнал, как правильно украсить новогодний стол и какие блюда можно и нельзя готовить, чтобы не спугнуть удачу в наступающем году. Среди советов — использовать в оформлении теплые тона, не ставить на стол мясо копытных, а вместо этого приготовить блюда из птицы или крольчатины.