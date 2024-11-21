Россияне разделились в оценках, подходит ли нынешнее время для деторождения

Четверо из 10 россиян назвали нынешнее время хорошим для рождения детей. Это больше, чем в 2008 году, но меньше, чем в 2017-м, сообщил ВЦИОМ по итогам проведенного ко Дню матери социологического опроса.

Еще 22% считают, что сейчас не время для продолжения рода. Более оптимистичны в этом смысле мужчины, а также уроженцы эпох оттепели и застоя.

Сравнив материнство 20-30 лет назад и сейчас, 39% считают, что его роль усложнилась, а 33% — что упростилась. С одной стороны, выросли технологические возможности и уровень социальной поддержки, а с другой — увеличились ожидания от женщин и нагрузка на них, рассказали опрошенные.

Ранее глава Фонда капитального ремонта Свердловской области Станислав Суханов призвал женщин рожать штукатуров, сварщиков и маляров, поскольку стране не хватает рабочих рук.