Россияне рассказали, сколько у них продуктов на черный день

«Х5 Клуб»: почти у 60% россиян есть продукты про запас на пару недель

Многие россияне делают запасы продуктов на случай непредвиденных ситуаций. Как показал опрос компании «Х5 Клуб», у 77% россиян есть продуктовый запас на «черный день», сообщило издание РБК .

Стратегический запас формируют базовые продукты длительного хранения. Основу составляют крупы (79%), макароны, сахар и соль (68%), чай и кофе (71%), а также консервы (61%). Каждый четвертый респондент считает важным иметь шоколад или конфеты. На одну-две недели запасы есть у 59% опрошенных, на месяц — у 27%, на полгода — у 5%.

Россияне готовят запасы не только продуктов, но и средств гигиены. Четверть добавляют бытовую химию, а половина — только самое необходимое: мыло и зубную пасту. Чаще всего запасы хранятся в разных местах дома (48%), а специальные кладовые для продуктов есть лишь у трети опрошенных.

Запасы создаются по разным причинам: 40% людей делают это на случай, если не смогут сходить в магазин, 29% считают, что так им будет удобнее, поскольку реже нужно покупать продукты. Каждый пятый (18%) опирается на семейные традиции, а 13% пытаются защитить свою семью от возможных кризисов.

Чаще всего пополнение запасов происходит спонтанно (54%) из-за выгодных акций, и лишь 6% планируют свои покупки заранее.

Россияне активно создают запасы на случай перебоев с посещением магазинов (40%) или финансовых трудностей (29%). Почти половина опрошенных (48%) регулярно пополняют свои запасы, а 30% делали это частично за последние два года. Чаще всего они покупают продукты в магазинах у дома (44%) и супермаркетах (32%). Главные критерии выбора товаров — акции и скидки (63%), а 70% активно участвуют в программах лояльности и пользуются кешбэк-сервисами.

Ранее финансист Роман Прохоров рассказал, что минимальная подушка безопасности должна составлять недельные расходы. Эксперт также отметил важность разумного управления финансами: часть средств нужно вкладывать, чтобы они приносили доход, например, в акции.