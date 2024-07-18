Россияне рассказали о своем отношении к мигрантам

В ходе опроса выяснилось, что 81% россиян не испытывают негативных эмоций к мигрантам, проживающим в их населенных пунктах. Об этом сообщил руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов, его процитировало РИА «Новости».

По словам Мамонова, группа негативных оценок составила всего 17%. Большинство из этих ответов принадлежит жителям Центрального и Северо-Западного федеральных округов.

При этом в России есть запрос на ужесточение миграционной политики. В частности, гражданам будет спокойнее при наличии жестких правил, а также неизбежности наказания за преступление. Еще важно соблюдение мигрантами традиций и устоев коренного населения, резюмировал представитель ВЦИОМ.

Ранее стало известно, что московские суды стали чаще выносить решения по статьям для мигрантов. По данным РБК, за полгода 2024 года суды Москвы вынесли на 18% больше вердиктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.