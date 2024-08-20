Россияне рассказали, какую зарплату считают достойной

РБК: около 50% россиян сочли достойной зарплату в 100-200 тысяч рублей

Почти 50% опрошенных россиян назвали достойной оплату труда в 100-200 тысяч рублей. Исследование провели аналитики финансового маркетплейса «Сравни», результаты опроса появились в распоряжении РБК .

Указанную зарплату хотели бы получать 48% респондентов. Еще 19% сочли достойной оплату труда в более чем 500 тысяч рублей, 18% — менее чем 100 тысяч рублей.

Перспектива получать более высокую зарплату оказывает влияние на выбор профессии у 69% опрошенных. Благодаря работе 80% респондентов хотели бы достичь определенного жизненного стандарта. Порядка 81% россиян готовы заново учиться или пройти повышение квалификации, чтобы больше зарабатывать.

Ранее аналитики выяснили, что 48% россиян любят свою работу за возможность соблюдать баланс между трудом и личной жизнью. Для 38% опрошенных большое значение имеет коллектив.