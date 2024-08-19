«Работа.ру»: коллектив и зарплата попали в топ причин любви к трудовой деятельности
Аналитики сервиса «Работа.ру» провели опрос и выяснили, за что россияне любят свою работу. Так, 48% указали на возможность соблюдать баланс между трудовой деятельностью и личной жизнью, сообщил RT.
Для 38% респондентов большое значение имеет коллектив. Еще 35% выбрали вариант с хорошим начальником, 33% — со стабильной зарплатой.
В топ причин также попали интересные задачи, отсутствие бюрократии, уютный офис и карьерный рост. Нашлись и те, кто ценит корпоративную культуру.
Молодежные квесты и велопробег проведут ко Дню города в Электрогорске
«Суд отнесся критически». Адвокат Добровинский — о возможном УДО Ефремова
Роспотребнадзор перечислил 10 необычных фактов о яблоках
Более 20 тысяч человек побывали на ретро-празднике в парках Подмосковья
Пожар в Стерлитамаке удалось локализовать
Подколзин перешел в хоккейный клуб Edmonton Oilers
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте