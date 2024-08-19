«Работа.ру»: коллектив и зарплата попали в топ причин любви к трудовой деятельности

Аналитики сервиса «Работа.ру» провели опрос и выяснили, за что россияне любят свою работу. Так, 48% указали на возможность соблюдать баланс между трудовой деятельностью и личной жизнью, сообщил RT .

Для 38% респондентов большое значение имеет коллектив. Еще 35% выбрали вариант с хорошим начальником, 33% — со стабильной зарплатой.

В топ причин также попали интересные задачи, отсутствие бюрократии, уютный офис и карьерный рост. Нашлись и те, кто ценит корпоративную культуру.