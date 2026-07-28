Россияне рассказали, что чаще всего тревожит их на собеседованиях

РИА «Новости»: россиян не устраивает уход от ответов о зарплате на собеседовании

На собеседованиях россиян чаще всего настораживает уход от ответов на вопросы об уровне зарплаты, а также высокомерие со стороны рекрутера. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование SuperJob.

«Что может заставить соискателей <…> задуматься о том, стоит ли устраиваться на работу в эту компанию? В первую очередь, тема денег», — отметили в результатах опроса.

Если представитель работодателя уходит от разговора о зарплате, предлагает «серую» схему или сумму ниже, чем изначально оговаривалось в вакансии, это отпугнет 18% россиян.

Грубое или высокомерное поведение, в том числе фамильярность и жаргонизмы в речи, неприемлемы для 12% соискателей. Для 9% опрошенных недопустимы намеки на регулярные переработки: например, рассуждения о ненормированном графике или необходимости выполнять задачи в выходные.

Ранее стало известно, что зумеры быстро распознают фальшь при проведении собеседования. По словам HR-экспертов, это меняет привычный формат общения.