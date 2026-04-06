HR-эксперт Антипова сообщила, что зумеры быстро распознают фальшь при проведении собеседования
В современном деловом мире представители поколения Z все чаще становятся интервьюерами при приеме на работу. Это меняет привычный формат общения, и кандидатам необходимо адаптироваться к новым требованиям, сообщила эксперт компании get experts Маргарита Антипова в беседе с РБК.
По ее словам, молодые специалисты быстро распознают фальшь и теряют интерес к общению. Излишняя формальность, сложные термины и канцеляризмы могут оттолкнуть такого интервьюера.
Антипова рекомендовала рассказывать интересные истории из своего опыта, делиться деталями проектов или решенных задач. При этом важно говорить простым и понятным языком, а необходимые термины пояснять, добавили «Известия».