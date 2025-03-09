Россияне протрезвели? Стали известны четыре причины резкого падения производства водки

Производство водки в России за первые два месяца 2025 года упало более чем на 26%. Об этом сообщила газета kp.ru со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля (РАТК).

По информации этого ведомства, в январе–феврале 2025 года российские предприятия произвели около 76 миллионов литров водки. Это на четверть меньше аналогичного периода прошлого года.

Глава «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский в беседе с прессой предположил четыре главные причины, которые могли привести к такому спаду.

Первая — передача федеральных полномочий по регулированию продажи алкоголя в регионы. Из-за этого в 64 субъектах России были введены дополнительные запреты, которые существенно ограничили время реализации алкогольных напитков.

Вторая причина — увеличение акцизов и рост минимальных розничных цен на водку с начала 2025 года. Из-за этого легальный алкоголь стал менее доступным.

Третья причина — избыточное производство водки в конце 2024 года. Компании выпустили много алкоголя заранее, и теперь склады переполнены.

Наконец, четвертая причина, как считает специалист связана с изменением потребительских предпочтений: россияне стали чаще выбирать другие виды спиртного. К такому выводу Черниговский пришел на основе личных наблюдений.

Показатели прошлого года по продажам водки иные. В январе–октябре 2024-го в России в розницу продали 184,2 миллиона декалитров алкогольной продукции. РАТК отмечал, что это — исторический максимум с момента начала публикации такой статистики, которую ведомство ведет с 2017 года.

В середине февраля 2025 года стало известно о планах властей Подмосковья запретить продажу алкоголя в магазинах во дворах жилых домов. Позднее такой закон подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.