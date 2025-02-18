Андрей Воробьев подписал закон о запрете продажи алкоголя во дворах Подмосковья

Закон, запрещающий продавать алкоголь во дворах жилых домов Подмосковья, подписал Андрей Воробьев . Ограничение вступит в силу с 1 сентября. Под него подпадают все алкомаркеты, у которых вход и выход находятся со стороны двора.

Лишь за прошлый год произошло около пяти тысяч преступлений в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, от жителей регулярно поступают жалобы на алкомаркеты во дворах.

Там, где они открыты, — зачастую шум, грязь и нет порядка.

«По понятным причинам жителям не нравится соседство подобных точек с жилыми домами и игровыми площадками. Получается, что там, где гуляют дети, отдыхают взрослые. Такие магазины увеличивают риск конфликтной ситуации. Может раздражать и их внешний вид. Поэтому мы решили ввести новые ограничения», — сказал глава Подмосковья.

Новый закон не только запрещает алкомаркеты во дворах жилых домов, но и делает недопустимым продажу спиртного с 23:00 до 8:00.