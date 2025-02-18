Андрей Воробьев подписал закон о запрете продажи алкоголя во дворах Подмосковья
Закон, запрещающий продавать алкоголь во дворах жилых домов Подмосковья, подписал Андрей Воробьев. Ограничение вступит в силу с 1 сентября. Под него подпадают все алкомаркеты, у которых вход и выход находятся со стороны двора.
Лишь за прошлый год произошло около пяти тысяч преступлений в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, от жителей регулярно поступают жалобы на алкомаркеты во дворах.
Там, где они открыты, — зачастую шум, грязь и нет порядка.
«По понятным причинам жителям не нравится соседство подобных точек с жилыми домами и игровыми площадками. Получается, что там, где гуляют дети, отдыхают взрослые. Такие магазины увеличивают риск конфликтной ситуации. Может раздражать и их внешний вид. Поэтому мы решили ввести новые ограничения», — сказал глава Подмосковья.
Новый закон не только запрещает алкомаркеты во дворах жилых домов, но и делает недопустимым продажу спиртного с 23:00 до 8:00.
Теперь, если дверь магазина выходит во двор, никакого спиртного на прилавках быть не должно.
Андрей Воробьев
Исключения — магазины, которые пристроены к дому или имеют отдельный вход с улицы.
Теперь «наливайки» под видом кафе тоже не смогут злоупотреблять лицензиями. Мера не распространяется на рестораны.