Россияне признались в боязни помилованного после СВО «почепского садиста»

Мать погибшей от «почепского садиста» под Брянском заявила о страхе перед ним

В деревню Кожемяки Брянской области из зоны СВО вернулся Владимир З., более известный как «почепский садист». Местные жители признались, что боятся за себя и своих детей, сообщила «Газета.ru» .

Мужчина в 2020 году изнасиловал и убил 18-летнюю девушку с особой жестокостью. Мать погибшей Татьяна отметила, чувствует страх за себя и своих других детей перед этим человеком.

«Слух прошел, что он вышел на волю. Справедливости нет, кто-то лежит в сырой земле, в могиле. А тот, кто убил, кого посадили на 22 года, вышел спустя четыре года. Я боюсь этого человека, мало ли, что у этого убийцы, насильника и садиста на уме. Боюсь за детей, боюсь отпускать их в школу», — сказала она.

Мама убитой девушки заявляла о своих страхах в полицию, но ей там посоветовали просто «не бояться».

В мае бывший участник СВО убил ученицу второго класса в Ростовской области. Мужчина задушил ребенка и оставил тело в лесополосе.