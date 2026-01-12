Россияне пожаловались на сбой в работе сервисов СДЭК

Массовый сбой произошел в работе сервисов доставки СДЭК. Об этом свидетельствуют данные сайта Detector 404 , отслеживающего проблемы в работе интернет-площадок.

Общее число жалоб пользователей за сутки составило 2405, из которых 1593 поступили за последний час.

Основными проблемами, с которыми столкнулись клиенты, стали прекращение функционирования сайта, мобильного приложения и доступа в личный кабинет.

Сбой затронул пользователей из Санкт-Петербурга, Москвы, Магаданской и Ленинградской областей, а также Ямало-Ненецкого автономного округа.

В пресс-службе СДЭК в комментарии 360.ru заявили, что перебои возникли из-за проведения плановых технических работ. В кампании подчеркнули, что зафиксировали кратковременную недоступность сайта для пользователей.

«Работы находятся в завершающей стадии и не повлияли на обслуживание клиентов и обработку отправлений», — добавили в пресс-службе.

Последний массовый сбой в работе сервисов СДЭК произошел в середине августа прошлого года. По данным сайта Downdetector, общее число жалоб за сутки превысило 1,5 тысячи.