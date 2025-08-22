Россияне пожаловались на сбои в работе Google Meet и «Додо Пицца»

Пользователи в России пожаловались на сбои в работе Google Meet и «Додо Пицца». Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector , отслеживающие работу популярных интернет-ресурсов.

С 11:15 по 11:50 по московскому времени на сайте зафиксировали резкий скачок жалоб на неполадки в Google Meet. За это время количество сообщений о проблемах достигло 249. Порядка 36% юзеров указали на сбои в работе сайта, еще 36% — на общие неполадки, 21% — на проблемы с мобильным приложением, 5% — на неполадке с оповещениями.

В основном жалобы поступили из Карелии, Ивановской области, Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга. В этот же промежуток времени пользователи сообщили о неполадках в работе Google.

Google Meet стали чаще использовать после введения частичных ограничений на звонки в Telegram и WhatsApp* для защиты россиян от мошенников.

Несколько дней назад сбои зафиксировали в работе Т-Банка и СБП. Клиенты не могли перевести наличные и оплатить товары.

*Принадлежит Meta — компания признана экстремистской и запрещена в России.