Россияне пожаловались на проблемы с приемом пятитысячных купюр банкоматами

Некоторые банкоматы (АТМ) не принимают новые пятитысячные купюры. Об этом со ссылкой на нескольких столкнувшихся с проблемой человек сообщила газета «Известия» .

Один из них не смог положить деньги на карту «Альфа-Банка», а другой — на свой счет в ВТБ. В пресс-службе «Совкомбанка» сообщили, что некоторые АТМ действительно пока не принимают новые купюры.

Причиной ошибки стал уход компаний-производителей банкоматов из России после начала спецоперации. Теперь АТМ не поддерживают прикладное ПО, а также для них не делают шаблоны под другие банкноты.

При этом в ЦБ отметили, что банкоматы с функцией рециркуляции работают с новыми купюрами. Остальные пока еще не настроили.

В пресс-службе ВТБ заявили 360.ru, что до конца этой недели все устройства самообслуживания банка будут принимать обновленные пятитысячные банкноты.

«Мы завершаем обновление сети банкоматов и до конца этой недели все устройства самообслуживания ВТБ смогут принимать новые пятитысячные купюры», — сообщили в банке.

Центробанк разработал новые банкноты номиналом пять тысяч в октябре 2023 года. В массовый оборот их ввели в прошлом году.

Ранее в ЦБ сообщили, что выпустят обновленную банкноту 1000 рублей в конце 2025 года. Также в банке объяснили, почему перестали выпускать бумажные купюры по пять и 10 рублей — в нулевых они быстро изнашивались.