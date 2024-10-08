Россияне потеряют еще одну возможность взять дешевый кредит

В России планируют ввести ограничения на рискованные потребительские кредиты под залог автомобиля, что сократит риски, но при этом снизит доступность дешевых займов для населения. Об этом рассказал в интервью агентству «Прайм» профессор кафедры финансов и банковского дела Президентской Академии Юрий Юденков.

По его словам, в последнее время среди россиян стали популярны кредиты под залог автомобиля. Этой возможностью пользуются не только рядовые граждане, но и юридические лица.

Клиенту достаточно отдать паспорт транспортного средства в банк, получить деньги и при этом дальше пользоваться машиной.

«Помимо банков, займы под автомобиль выдают ломбарды и микрофинансовые организации. Скорее всего, ограничения затронут именно их», — предположил финансист.

Юденков добавил, что при кредитовании под залог авто есть не только плюсы, но и минусы. В первом случае — отсутствие поручителей и требования справки о доходах, а также довольно низкая процентная ставка. Среди минусов он назвал возможность остаться без машины за неуплату, расходы на оценку, а иногда и на оформление КАСКО.

Финансист отметил, что вводом таких ограничений Центробанк стремится не только снизить закредитованность россиян, но и будет бороться с серыми схемами покупки авто в кредит.

Этим летом автоэксперт Дмитрий Попов усомнился, что повышение ключевой ставки повлияет на продажи машин в России.