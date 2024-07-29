Автоэксперт Попов: рост ключевой ставки до 18% вряд ли снизит объем продаж машин
Повышение ключевой ставки с 16% до 18% вряд ли окажет влияние на продажи машин в РФ. Такое мнение высказал автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с «Ридусом».
По его словам, обычно дорогие кредиты не пугают россиян, желающих обзавестись транспортным средством.
«Возможно, рост ключевой ставки приведет лишь к тому, что народ станет приобретать более дешевые модели», — добавил специалист.
Он также посоветовал не ждать падения цен на автомобили. Так, для китайцев, имеющих возможность снизить стоимость, российский рынок особого значения не имеет, пояснил Попов.