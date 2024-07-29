Автоэксперт Попов: рост ключевой ставки до 18% вряд ли снизит объем продаж машин

Повышение ключевой ставки с 16% до 18% вряд ли окажет влияние на продажи машин в РФ. Такое мнение высказал автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с «Ридусом».

По его словам, обычно дорогие кредиты не пугают россиян, желающих обзавестись транспортным средством.

«Возможно, рост ключевой ставки приведет лишь к тому, что народ станет приобретать более дешевые модели», — добавил специалист.

Он также посоветовал не ждать падения цен на автомобили. Так, для китайцев, имеющих возможность снизить стоимость, российский рынок особого значения не имеет, пояснил Попов.

Психологические костыли. Зачем британки принялись закапывать сосиски перед свадьбой

Бомбардировка любовью. Как люди попадают в секты

Фейк об убийстве детей в Донбассе в 2014-м ради «даты памяти» опровергли

Олимпиада по Шпенглеру. Почему субботнее шоу кажется нам провинциальным

Латиноамериканские страсти. Как прошли президентские выборы в Венесуэле и что теперь будет

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте