Нелегальную сеть связи телефонных мошенников накрыли в Барнауле

Полицейские в Барнауле ликвидировали нелегальную сеть связи телефонных аферистов. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На след преступников сотрудники правоохранительных органов вышли, расследуя дело по обращению жительницы Алтайского края. Аферисты убедили женщину, что ее аккаунт на портале «Госуслуги» взломали и от ее имени финансировали экстремистов. Желая исправить положение дел, потерпевшая перевела мошенникам больше 300 тысяч рублей.

Аферисты разворачивали криминальные схемы с помощью сотни сим-боксов, установленных в нескольких арендованных квартирах в Барнауле. У администратора незаконной сети изъяли 20 тысяч сим-карт российских и зарубежных сотовых операторов, компьютеры и средства связи.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества через приложения ЖКХ. Преступники представляются работниками управляющих компаний и предлагают воспользоваться новым сервисом для оплаты коммунальных услуг.