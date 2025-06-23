Россияне перестали бояться «завтра» и начали планировать будущее

Россияне больше не боятся будущего и стали строить планы на жизнь. Об этом заявил генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров на ПМЭФ-2025 в беседе с РИА «Новости» .

«Раньше боялись мы будущего. Казалось, что будущее пугает, что оно наполнено угроз, рисков и так далее. А сегодня наша жизнь такой сложной стала, нервной, что мы уже и на будущее смотрим без особой опаски», — сказал он.

По его словам, люди стали больше мечтать, верить в лучшее и строить планы. Федоров выразил надежду, что тренд на мечты продолжится, он назвал его важным для всей России.

Гендиректор ВЦИОМ призвал не бояться думать о завтрашнем дне, разрешить себе строить планы. Это ключевое условие для выживания, которое играет важную роль в мировых делах.

Ранее глава Минюста Константин Чуйченко призвал ввести обязательное участие переговорщика при разводах. По его словам, опытный специалист «вправит мозги» решившим развестись парам и сохранит семью.