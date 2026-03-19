Россияне ответили, кто должен платить на первом свидании

Большинство мужчин считают, что они должны оплачивать счет на первом свидании

В России 55–70% мужчин считают, что должны платить на первом свидании. Этот взгляд разделяют 60–65% женщин до 40 лет, рассказали «Газете.Ru» онлайн-кинотеатр КИОН и дейтинг-приложение Mamba, которые провели исследование.

Аналитики отмечают, что с возрастом взгляды меняются: среди женщин старше 50 лет поддержка этой позиции падает до 40%, а около трети опрошенных предпочитают договариваться о счете или платить тому, кто пригласил.

Примечательно, что россияне считают идеальным первым свиданием прогулку с кофе. Вдохновением для них служат романтические сцены из кино и сериалов.

«Более камерные варианты также остаются популярными: среди молодых мужчин домашний формат с едой, разговорами и просмотром сериалов занимает первое место (31%)», — заявили аналитики.

Ранее россияне назвали главные финансовые «ред-флаги» в партнере на первом свидании. В топ списка попали отсутствие работы, жалобы на нехватку денег, долги, склонность к финансовым рискам и азартные игры.