Россияне назвали главные финансовые «ред-флаги» в партнере на первом свидании

Более тысячи россиян приняли участие в опросе «Финуслуги», приуроченном ко Дню святого Валентина. В ходе исследования были выявлены главные недостатки, на которые обращают внимание при знакомстве с потенциальным партнером. Об этом написало URA.RU .

Согласно статистике, в топ списка вошли постоянное отсутствие работы, нежелание ее искать, жалобы на нехватку денег, долги, большая склонность к финансовым рискам и лудомания. Также среди «ред-флагов» оказалось демонстративное хвастовство дорогими вещами.

Финансовое положение в целом россияне считают важным элементом в отношениях. По данным опроса, 50% россиян считают, что финансовый достаток в паре укрепляет отношения, в то время как 34% полагают, что он не влияет на них. При этом чуть больше половины опрошенных убеждены, что основной доход должен обеспечивать мужчина.

Кроме того, в ходе опроса 52% мужчин заявили, что именно представитель сильного пола должен платить за ужин на первом свидании. По мнению 40% опрошенных, оплата ужина повышает вероятность второго свидания.