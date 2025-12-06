Россияне отправили свыше 255 тысяч обращений на прямую линию с Путиным

Граждане России активно отправляют запросы для программы «Итоги года с Владимиром Путиным». На прямую линию уже поступило более 255 тысяч обращений, сообщил телеканал «Россия 1».

«Объем данных действительно огромный. Обращений поступило более 255 тысяч», — указали журналисты.

Судя по приведенной в эфире статистике, 33% обращений приходится на мужчин, 67% — на женщин. Чаще всего люди задают вопросы, связанные с социальной сферой, экономикой и спецоперацией.

Сбор обращений на прямую линию, которую совместили с пресс-конференцией, стартовал 4 декабря и продлится до окончания программы, 19 декабря. По данным на середину пятницы, поступило свыше 100 тысяч обращений, писали «Известия».

В 2024 году прямая линия длилась 4,5 часа. За это время Владимир Путин ответил на 76 вопросов.