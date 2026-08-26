Россияне обратили внимание на дизельные машины

«Авто.ру»: спрос на дизельные автомобили в России вырос на треть за два месяца

Спрос на дизельные автомобили с пробегом в России в августе вырос на 33% по сравнению с июнем. Об этом сообщило издание «Авто.ру» .

При этом количество предложений сократилось на 6%, а средняя цена увеличилась на 6% — до 3,2 миллиона рублей.

Дизельные машины занимают около 12% всего рынка объявлений о продаже автомобилей с пробегом. Средний возраст таких автомобилей превышает 12 лет. Почти половина предложения — 47,5% — приходится на немецкие марки. Японские автомобили занимают 16,5%, корейские — 14%.

В топ наиболее востребованных дизельных моделей вошли BMW 5-series, BMW X5, Toyota Land Cruiser, Hyundai Santa Fe и Volkswagen Touareg.

Среди машин возрастом от трех до пяти лет три позиции из пяти заняли корейские модели: Hyundai Santa Fe, Kia Carnival и Hyundai Palisade. Лидерами при этом остались BMW X5 и BMW 5-series.

Китайские марки пока заметны главным образом в сегменте новых дизельных автомобилей. Среди них наибольший спрос получил Haval H5 со средней ценой 3,79 миллиона рублей. Далее идут Foton Tunland V9 за 5,45 миллиона рублей, Tunland G9 за 3,97 миллиона рублей, Haval H9 за 4,9 миллиона и JAC T9 за 3,79 миллиона рублей.

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