Россияне не смогут купить равноценное жилье в Москве после продажи квартиры в регионе

«Циан»: денег от продажи жилья в регионе не хватит на равноценное в Москве

Денег с продажи жилья на вторичном рынке в любом регионе России не хватит на покупку равноценной квартиры в Москве. Об этом РИА «Новости» заявил руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.

Эксперт отметил, что средняя стоимость квадратного метра в Москве составляет около 340 тысяч рублей. Это самые дорогие цены среди вторичного рынка по всей стране. Второе и третье место занимают Сочи и Ялта, но и там квартиры стоят на 20% дешевле, чем в столице — по 290 и 270 тысяч рублей за квадратный метр.

«То есть при продаже средней квартиры в этих курортах придется или чуть потерять в метраже, или выбирать в столице из районов, расположенных ближе к МКАД», — сказал Попов.

Желающим продать жилье в Санкт-Петербурге, на морских курортах (Зеленоградск, Геленджик, Алушта), в Санкт-Петербурге, а также в ближайшем Подмосковье (Реутов, Красногорск, Мытищи, Одинцово), нужно быть готовыми при переезде пожертвовать квадратными метрами и «лишиться» одной комнаты. То есть, продав трехкомнатную квартиру в этих городах, в столице можно будет купить только двухкомнатную квартиру, а вместо «двушки» получится купить только однокмнатное жилье.

«Или, в случае сохранения метража, выбирать из недорогих столичных районов: Бирюлево, Капотня, Зеленоград, Новая Москва», — добавил эксперт.

Более сложная ситуация складывается со среднестатистическими российскими городами, в которых стоимость квадратного метра жилплощади оценивается в 70 тысяч рублей. Продав такую недвижимость и выручив за сделку не более трех с половиной миллионов, в столице будет сложно купить даже комнату.

Ранее в Москве и Московской области вступил в силу запрет на проектирование квартир площадью менее 28 квадратных метров. Эксперт по недвижимости Наталья Перескокова предположила, что в условиях высоких ипотечных ставок принятый закон не пойдет на пользу покупателям.