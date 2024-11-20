«Не у всех есть финансовая возможность». Запрет на малометражки может навредить?

Риелтор Перескокова: не все могут начинать в Москве с квартир большой площади

Подмосковье вслед за Москвой запретило строительство квартир площадью менее 28 квадратных метров. К чему это может привести, рассказала 360.ru риелтор, эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.

«Насколько это правильно, даже как эксперт по недвижимости я не скажу. Потому что не у всех есть финансовая возможность сразу покупать большую квартиру, и многие молодые люди, студенты, особенно из регионов, начинают с малюсеньких студий в Москве», — заявила она.

Собеседница 360.ru отметила, что с учетом высоких ипотечных ставок этот закон сейчас не пойдет на пользу покупателям. При этом уже построенные квартиры удастся распродать, добавила Перескокова.

«Сейчас на них повышенный спрос. Поэтому все, что построено, будет распродано», — подчеркнула специалист по недвижимости.

Ранее арендные ставки жилья в России обновили исторические максимумы. В Москве они составляют до 111 тысяч рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — 56 тысяч.