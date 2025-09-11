Россияне не поддержали увольнения за флирт на работе

SuperJob: россияне выступили против штрафов и увольнений за флирт на работе

Каждый четвертый житель России не поддерживает инициативу штрафов или увольнения для состоящих в браке сотрудников за флирт на рабочем месте. Об этом со ссылкой на данные аналитиков сервиса по поиску работы SuperJob сообщил ТАСС .

Они установили, что романтические отношения у россиян старше 18 лет чаще всего завязываются именно на работе. Однако идею порицания флирта для состоящих в браке россияне встретили с недоумением. Ее поддержал только каждый пятый опрошенный.

Против выступил 41% опрошенных, а 39% затруднились дать оценку, что конкретно свидетельствует о спорности и неоднозначности предложенной темы.

«Флирт не измена, нет строгих критериев определения, что именно является флиртом, а что нет. Личное дело работодателя не касается», — говорится в результатах исследования.

В опросе приняли участие 1,6 тысячи жителей из экономически активного населения из всех округов России.

