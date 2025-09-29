Россияне назвали возраст, когда пора начинать копить на пенсию

ВЦИОМ: треть россиян уверены, что копить на пенсию надо начинать до 25 лет

Примерно каждый третий гражданин России считает, что начинать копить на пенсию нужно до достижения 25-летнего возраста. Об этом сообщил ВЦИОМ .

Согласно опубликованному исследованию, четверть опрошенных считают правильным начинать откладывать деньги на пенсию в 25-35 лет.

По данным опроса, 76% работающих россиян не верят, что государственной пенсии им хватит на жизнь. Только 17% согласились с тем, что выплаты окажутся достаточными.

«Чем моложе поколение, тем сильнее оно готово искать или создавать альтернативные источники: у поколения цифры и младших миллениалов ожидание дополнительных доходов на пенсии стало почти нормой», — отметили в исследовании.

Аналитики добавили, что все больше людей начинают воспринимать переход на пенсию «не как приговор, а как счастливое время». Больше всего страхи перед этим периодом выражаются у миллениалов, так как на их взросление пришлось и начало трудового опыта, и повышение пенсионного возраста, и негативный информационный фон вокруг темы.

Ранее сенатор Наталия Косихина рассказала, что военным пенсионерам и бывшим сотрудникам силовых ведомств проиндексируют пенсии до конца года. Выплаты повысят на 7,6%.