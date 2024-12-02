Россияне назвали самые частые причины для увольнения

Более трети россиян написали заявление об уходе с работы, если начальство отказывается от повышения зарплаты. Такие данные показал опрос, проведенный специалистами «СберАналитики» и сервиса «Работа.ру» .

Исследование, в котором приняли участие 3,5 тысячи респондентов, показало, что 35% назвали главной причиной своего увольнения неготовность руководства повысить зарплату. Вторым по популярности ответом (34%) стало выгорание. Еще 24% опрошенных заявили, что оставили свою прошлую работу из-за отсутствия карьерного роста.

Самыми редкими причинами увольнения россияне назвали конфликты с коллегами и начальством (18%), желание наладить личную жизнь или больше уделять внимание семье (17%). Еще 12% респондентов заявили, что нашли работу рядом с домом, а 6% объяснили увольнение переездом в другой город.

При этом после увольнения на новое место по профилю чаще всего переходят работники сферы образования (69%), здравоохранения (63%), финансов (59%) и государственного управления (58%). Остальные находят или смежные отрасли, или полностью меняют сферу деятельности.

Ранее проведенный опрос сервисом SuperJob показал, что 37% россиян останутся на новогодние каникулы дома. На дачу или к родственникам собираются отправиться 6% респондентов, путешествие по городам страны запланировали 4% опрошенных. При этом из общего числа респондентов 19% заявили, что проведут новогодние каникулы на работе.