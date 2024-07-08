Россияне назвали прогулку на природе и поход в ресторан идеальным свиданием

В любовь с первого взгляда верят 52% россиян. Чаще всего такой позиции придерживаются люди старше 55 лет, выяснило социологическое агентство «Вебер». Результаты опроса оказались в распоряжении 360.ru.

Участниками исследования стали 1200 человек. Подавляющее большинство респондентов хотят знакомиться с потенциальными партнерами при личной встрече. Лучшие места для этого — работа, университет или колледж, клубы по интересам и компании друзей, считают опрошенные.

Идеальным свиданием россияне назвали прогулку на природе, поход в ресторан или кафе, а также посещение кинотеатра. Худшими местами оказались ночной клуб и фудкорт.

Согласно данным опроса, 64% респондентов никогда не пользовались приложениями для знакомств, 68% россиян не рассматривают такие платформы как возможность построить серьезные отношения.

Три четверти опрошенных (76%) назвали оптимальным для вступления в брак возраст от 21 года до 30 лет. Основной крепкого брака является любовь, уверены 68% россиян. При этом 84% согласились с мнением, что финансовое благополучие — один из ключевых факторов семейного счастья.

К главным причинам развода респонденты отнесли измену и неверность, проблемы с алкоголем и запрещенными веществами, насилие и рукоприкладство, а также неуважение к партнеру.

Ранее россияне рассказали о своих предпочтениях в путешествиях. Каждый третий опрошенный выбрал для отдыха отечественный курорт.