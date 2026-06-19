Россияне назвали любимые и нелюбимые сленговые слова

«Рандом», «флешбэк» и «сорян» вошли в тройку самых любимых у россиян сленговых слов. Об этом сообщили в пресс-службе социальной сети «ВКонтакте» , подведя итоги игры «Сленго» ко Дню русского языка.

Участникам игры предлагалось заменить 20 самых популярных сленговых выражений. В общей сложности игроки предложили свыше 39 тысяч вариантов.

Чаще всего они предлагали заменить слова «фа-пепе», «нишевый», «тильт» и «краш». Самыми необычными заменами стали «для своих» вместо «нишевый», «кислотик» и «тлетворный» вместо «токсик» и «сердцепокоритель» вместо «краш».

Самые активные участники игры приняли участие в розыгрыше призов. Победителей избрали случайным образом — можно сказать, тем самым «рандомом».